Боевики «ДНР» объявили, что зарплату жителям будут выдавать продуктами
"Правительство" самопровозглашенной "ДНР" из-за отсутствия денег приняло решение частично выплачивать зарплату жителям оккупированных боевиками территорий продовольственными товарами первой необходимости.
Об этом говорится в обращении так называемого «совета министров ДНР», сообщает Остров.
"Для обеспечения стабильности поставок продуктов питания населению мы создаем Единый продовольственный Фонд республики. Для поддержания и обеспечения сотрудников, в условиях дефицита наличных денежных средств, предусмотрено частичное введение натуральной формы оплаты труда продовольственными товарами первой необходимости", - говорится в обращении.
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"Создан Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики, готова к работе Почта Донбасса, уже открыты первые отделения связи, в которых начаты социальные выплаты нашим гражданам", - утешают лидеры "ДНР" стремительно нищающих жителей Донецкой области.