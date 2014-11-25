Боевики «ДНР» объявили, что зарплату жителям будут выдавать продуктами

Об этом говорится в обращении так называемого «совета министров ДНР», сообщает Остров.

"Для обеспечения стабильности поставок продуктов питания населению мы создаем Единый продовольственный Фонд республики. Для поддержания и обеспечения сотрудников, в условиях дефицита наличных денежных средств, предусмотрено частичное введение натуральной формы оплаты труда продовольственными товарами первой необходимости", - говорится в обращении.

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"Создан Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики, готова к работе Почта Донбасса, уже открыты первые отделения связи, в которых начаты социальные выплаты нашим гражданам", - утешают лидеры "ДНР" стремительно нищающих жителей Донецкой области.