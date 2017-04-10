Фрагменты из учебников и целые статьи: Яценюка обвинили в плагиате в диссертации (фото)

Диссертация "Организация системы банковского надзора и регулирования в Украине", с которой Арсений Яценюк получал ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денежный оборот и кредит, и которую он защитил 3 июня 2004 года в Украинской академии банковского дела города Сумы, содержит фрагменты исследований других людей без соответствующего обозначения. Об этом доктор философских наук и заведующий кафедрой культурологии Татьяна Пархоменко пишет в своей колонке на "Украинской правде".

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"Ознакомление с полным текстом диссертации экс-премьера Яценюка позволяет утверждать: 70 страниц (из которых 39 полностью или за исключением одного-двух предложений) ее основной части (с.4 -165) – содержат тексты без ссылок на их настоящих авторов. И это – не считая 7 страниц буквального перевода с английского оригинала, приведенного с нарушением правил цитирования: отсутствие кавычек при буквальном воспроизведении текста, с одиночными ссылками, в т.ч. фейковыми", - говорится в материале.

Поскольку эти тексты были обнародованы (защита диссертации является публичной процедурой) под именем человека (А. Яценюка), который не является их автором, то согласно ст.50 пункт в) Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" они подпадают под определение плагиата.

Автор колонки заметила, что значительную часть "текстов других авторов без соответствующей ссылки" в диссертации экс-премьера представляют заимствования из учебного пособия "Банковское право. Украинское и европейское" (К.:Атика, 1999) и учебника "Национальный банк и денежно-кредитная политика" (К.: КНЭУ,1999). Второй учебник редактировал А.М. Мороз – первый оппонент Яценюка на защите.

Как отмечает Пархоменко, тексты из пособия "Банковское право. Украинское и европейское" без ссылок на авторов разместились на 18 страницах диссертации, 14 из которых состоят из них полностью или за исключением одного предложения. Они составляют две трети подраздела 1.1. диссертации.

Практически полностью, вместе с таблицами и графиками, перешла в диссертацию Яценюка статья А. Шлапака, В. Пушкарева, Г. Карчевой "Финансовое состояние, тенденции и проблемы функционирования и развития банков в 2020 году", напечатанная в Вестнике НБУ №3 за 2003 год. Она составила почти весь подраздел 2.2. "Организация предварительного контроля. Анализ финансово-экономической деятельности банковской системы Украины" (с. 65-84).

"Вряд ли Арсений Петрович забыл, что это не его тексты. Об этом свидетельствуют обороты, которые им или копируются вместе с заимствованными фрагментами: "на наш взгляд", "по нашему мнению", или вставляются в чужие тексты: "по нашему мнению", маркируя таким образом его (псевдо) авторство", - отмечает автор материала.

Ученый обнаружила, что тексты "без ссылок на авторов" наполняют не только диссертацию, но и автореферат экс-премьера: "Они присутствуют, к примеру, в его статье "Обоснование принципов и стандартов банковского регулирования и надзора" – Вестник Украинской Академии банковского дела – 2003 – №1 – с. 3-7, которая почти полностью состоит из уже известных текстов пособия "Банковское право. Украинское и европейское" и учебника "Национальный банк и денежно-кредитная политика" (1999)".

Пархоменко заявила, что после посещения ею web-страницы библиотеки УАБД, на которой размещался сборник с этой статьей Яценюка, ссылка была заблокирована, а эту же статью, размещенную в Интернете было убрано.