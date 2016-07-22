Кабмин распорядился создать Национальный репозиторий академических текстов для борьбы с плагиатом

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, решение позволит предоставить высшим учебным заведениям, научным учреждениям технические средства для внедрения технологий предотвращения и выявления академического плагиата.

"Создание Национального репозитория академических текстов поможет автоматизировать процесс выявления академического плагиата", - подчеркнула министр.

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Она добавила, что решение не требует дополнительного финансирования из бюджета.

Предполагается, что затраты, связанные с созданием и вводом в эксплуатацию Национального репозитария академических текстов, будут осуществляться в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерством образования и науки на 2016 и последующие годы, что составляет 180 тыс. грн.

Вместе с тем в МОН добавили, что в Национальный репозитарий войдут базы текстов диссертаций, научные статьи, а впоследствии этот перечень расширится студенческими работами.

Министерство образования и науки внедряет этот проект с марта 2015 года в партнерстве с Майкрософт-Украина.

Для университетов и научных учреждений пользование депозитарием будет бесплатным.