Вдова Вороненкова с сыном пришла к могиле экс-депутата Госдумы (видео)

Вдова убитого российского экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Мария Максакова – в Киеве посетила могилу в день его рождения, передает ТСН.

Сегодня, 10 апреля, Вороненкову исполнилось бы 46 лет. К могиле своего мужа Максакова пришла с сыном, которому 15 апреля исполнится всего лишь год.

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Также на кладбище присутствовал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Именно на встречу с ним Вороненков ехал в день убийства. Похоронен экс-депутат Госдумы на Зверинецком кладбище.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков.

Напомним, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой.