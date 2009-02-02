Визз Эйр Украина планирует рейсы в Брюссель, Эйндховен, Милан, Рим

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» планирует открыть летом 2009 г. направление Симферополь-Москва (РФ) и начать полеты из Киева в Брюссель (Бельгия), Эйндховен (Голландия), Милан (Италия), Рим (Италия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила член совета директоров «Визз Эйр Украина» Наталия КАЗМЕР журналистам.

«Есть новые направления, которые мы хотим обязательно начать. Мы уже получили назначение от украинских авиавластей на маршрут Симферополь-Москва, сейчас работаем с российскими властями, будем подавать пакет документов. Очень хотим летом начать полеты из Киева в Брюссель (аэропорт Шарлеруа, Бельгия) и Эйндховен (Голландия). Мы рассматриваем также Италию - это аэропорт Бергамо, который находится рядом с Миланом, и полеты в один из двух аэропортов Рима», - сообщила Н. КАЗМЕР.

По ее словам, пакеты документов на полеты по соответствующим направлениям уже поданы в Госавиаадминистрацию.

Представитель «Визз Эйр Украина» также отметила, что больших изменений в сети внутренних полетов не предвидится.

«Airbus 320 – это большой самолет, в качестве такси мы работать не можем. Нам нужны такие рынки, и внутри страны тоже, которые обеспечивали бы нам большие объемы, поэтому летать мы можем только в крупные региональные центры – Львов, Симферополь, Донецк, Днепропетровск. В одни города у нас есть возможность летать, в другие нет, по разным причинам. Поэтому я не думаю, что будет большое изменение в сети наших внутренних перевозок», - отметила Н.КАЗМЕР.

По ее словам, компания хоть и имеет назначение на полеты в Тбилиси (Грузия), однако пока не планирует туда летать из-за недостаточных потенциальных объемов перевозок.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки в июле 2008 г. на новом Airbus A320 на 180 мест, международные авиаперелеты начала осуществлять с начала января 2009 г. В парке компании на сегодня 2 воздушных судна Airbus A320.

«Визз Эйр Украина» осуществляет рейсы в 9 направлениях, из них 6 – международных, которые она начала осуществлять с начала 2009 г., и 3 – внутренние (с июля 2008 г.).