Полиция квалифицировала протесты возле дома Гонтаревой как хулиганство и отвергла обвинения в бездействии

Полиция квалифицировала действия участников протеста у дома председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой как хулиганство и отвергла обвинения в бездействии. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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«После 9 часов утра сотрудники полиции Киевщины получили от одного из охранников домовладения сообщения о событиях, которые произошли ранее в с. Гореничи. Их непосредственными участниками были протестующие и сотрудники государственной охраны, обеспечивающие безопасность высокопоставленных чиновников, а также работники частной охранной структуры, которая работает по соглашению об охране помещений, помещений и работников НБУ», - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, после прибытия на место правоохранители задокументировали факты хулиганских действий со стороны протестующих, «которые, выражали недовольство деятельностью руководителя НБУ, выкрикивали в ее сторону лозунги непристойного содержания, краской разрисовали стену забора частного домовладения».

По факту этих событий следственным подразделением Киево-Святошинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также в Нацполиции отвергли обвинения в бездействии. «Насчет упреков председателя правления НБУ Валерии Гонтаревой в адрес Национальной полиции по факту событий возле ее дома утром 6 апреля сообщаем, что она официально не обращалась с заявлениями в органы полиции. Так же сообщение о хулиганских действий неизвестных лиц в селе Гореничи не поступали на спецлинию «102», - отметили в ведомстве.

В Нацполиции подчеркнули, что в своей работе руководствуются исключительно нормами действующего законодательства, в частности закона «О Национальной полиции», «а не эмоциональными заявлениями высокопоставленных лиц Национального банка Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, возле дома Гонтаревой состоялась акция протеста. В частности, как сообщили в НБУ, несколько молодых людей пытались помешать выезду Гонтаревой на работу, заблокировав проезд ее автомобилю, и умышленно повредили ее имущество. В НБУ расценили акцию протеста как попытку оказать давление на политику регулятора и лично на Гонтареву, а также заявили, что полиция проигнорировала вызов на место происшествия.