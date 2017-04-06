ВАСУ принял решение по иску уволенного генерала Хижого

Высший административный суд частично удовлетворил иск генерал-лейтенанта Владимира Хижого против Министерства обороны и Генштаба ВСУ. Об этом сообщает Резонанс.

Издание отмечает, что в 2015 году, находясь на должности заместителя начальника Генштаба, генерал Хижий инициировал проверку военных складов в Украине, и предупредил Минобороны о возможности совершения диверсий на военных объектах. Однако после взрыва в Сватово Хижий был уволен приказом министра обороны Степана Полторака от 18 февраля 2016 года с формулировкой «за систематическое невыполнение условий контракта».

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Не согласившись с приказом министра, в апреле 2016 года Хижий обратился к Винницкому окружному админсуду по иску относительно отмены противоправного, по его мнению, приказа и восстановлении в должности. После отказа в удовлетворении иска несколькими инстанциями трудовой спор дошел до Высшего административного суда Украины.

После прений сторон коллегия судей ВАСУ признала правомерность доводов истца, и отменил решение Винницкого окружного админсуда и Винницкого апелляционного админсуда об отказе в восстановлении генерал-лейтенанта Хижого на посту заместителя начальника Генштаба. Сейчас дело возвращено на рассмотрение в первой инстанции.