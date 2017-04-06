Российские спецслужбы готовили теракт в Хмельницкой области (фото, видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили террористический акт в Хмельницкой области, спланированный и подготовленный представителями российских спецслужб.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что для выполнения диверсионного задания завербованный человек должен был получить в Одессе взрывчатку, отправленную представителями спецслужб РФ, которые находятся в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

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Оперативники СБУ задержали курьера на одесском автовокзале после получения пакета и изъяли из него взрывное устройство, мощность которого оценена в 600 г в тротиловом эквиваленте.

В рамках открытого ранее уголовного производства сотрудники спецслужбы задокументировали, что представитель ФСБ в январе нынешнего года завербовал жительницу Хмельницкого через страницу в одной из российских соцсетей. По идейным соображениям она согласилась сотрудничать с российской спецслужбой.

По информации контрразведки СБУ, этот куратор сейчас находится в «командировке» во временно оккупированном Луганске, где занимает «высокую должность» в так называемом «МГБ ЛНР».