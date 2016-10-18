"Очень сильно раскаиваюсь" - СБУ задержала информаторку "ДНР" (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что злоумышленницу в 2014 году завербовал боевик с позывным «Баста». Она передавала боевикам служебную информацию, которую узнавала у себя на работе, а также информировала бандформирования о местах дислокации и перемещении украинских подразделений.

«Затем эти данные передавались разведывательным органам Российской Федерации и использовались для проведения диверсий против жителей Донбасса», - говорится в сообщении.

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Во время обысков дома и на работе задержанной, правоохранители нашли флешки, мобильные телефоны, фотоаппарат и блокноты с заметками, которые подтверждают то, что женщина работала на боевиков.

Женщина призналась в преступлении и призвала не сотрудничать с боевиками.

Сейчас продолжаются следственные действия и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, СБУ сообщает о росте числа добровольных предателей Украины и агентов России в зоне АТО. На этой неделе СБУ собрала рекордный "урожай" российских агентов и информаторов.

Многие из них – добровольные предатели Украины, собирают информацию и передают ее по ту сторону фронта.