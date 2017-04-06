Литва готова взять на бесплатное обучение 40 бакалавров из Украины

Литва в этом году готова взять на бесплатное обучение на программы магистратуры 40 украинских студентов, которые имеют диплом бакалавра.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-посол Литвы в Украине Гвидас Керушаускас.

«Украина и Литва сотрудничают во многих сферах, и образование – одна из этих сфер. У нас хорошие отношения между нашими министерствами образования и науки, подписаны соглашения, осуществляются совместные научные проекты. Также очень хорошие отношения с университетами. Мне очень приятно сказать, что наше правительство продлило программу для бесплатного обучения в Литве. Это уже 4 год. Мы даем 40 стипендий для украинских студентов, которые покрывают обучение и проживание. Университеты и от себя дают стипендии», - сообщил он.

В то же время представитель Фонда поддержки образовательного обмена Жанна Орлова (Литва) отметила, что на бесплатное обучение по государственной программе могут попасть только те, кто закончил бакалаврат.

По ее словам, тот, кто станет участником программы, не платит за обучение и будет получать около 380 евро стипендии в месяц. Кроме того, литовские ВУЗы могут выплачивать еще и собственные стипендии. Орлова также отметила, что заявки на участие в программе нужно подавать до 10 мая.

В свою очередь вице-посол Литвы в Украине сообщил, что завтра, 7 апреля, в Киеве состоится выставка литовских университетов и колледжей "Study in Lithuania".

«Я хочу всех пригласить на выставку, которая будет завтра в отеле «Крещатик», где будут присутствовать представители 18 университетов и где будет подробно рассказано об условиях обучения, сути программы. Чтобы лица, которые не попадут на 40 стипендий, смогли бы тоже учиться в Литве. У нас есть и другие программы. В Украине очень умная молодежь, студенты и школьники. Я надеюсь, что после этой выставки у нас будет больше студентов», - резюмировал он.

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