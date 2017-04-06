Новые правила на границах со странами Евросоюза не касаются украинцев - ГПСУ

С 7 апреля представители пограничных служб на внешних границах ЕС вводят новые правила идентификации и пограничного оформления с использованием соответствующих баз данных.

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Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, эти нововведения вступают в силу на основании распоряжения Европейского парламента и Совета ЕС 2017/458 от 15 марта 2017 года и напрямую не касаются граждан Украины.

А именно, речь идет о том, что на данный момент граждане ЕС на основании законодательства Евросоюза пользуются правом свободного перемещения, которое заключается в минимальном пограничном оформлении. После вступления в действие вышеупомянутого распоряжения эти лица во время въезда и выезда с территории стран членов ЕС вынуждены будут систематически проходить контроль на внешних границах с последующим внесением в базу данных, что не делалось до момента вступления в силу данного распоряжения.

Европейские правоохранители отмечают, что задачи, которые входят в их обязанности, никоим образом не повлияют на соблюдение текучести пограничного движения в пунктах пропуска на границе с Украиной.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент 6 апреля поставит на голосование доклад с предложением предоставить Украине безвизовый режим.