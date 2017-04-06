В Европарламенте сегодня пройдет голосование за предоставление Украине безвиза

Европейский парламент сегодня поставит на голосование доклад с предложением предоставить Украине безвизовый режим.

Соответствующее голосование состоится в четверг в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, передает собственный корреспондент УНИАН.

Украинский вопрос стоит третьим среди вынесенных на голосование, которое начнется в 12.00 часов (13.00 по Киеву).

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Доклад с предложением законодательного акта Европейского парламента и Совета внести изменения в Правила ЕС N539/2001 со списком третьих стран, граждане которых должны получить визу для того, чтобы пересечь внешние границы, и тех, которые освобождены от этого требования (Украина), подготовила депутат Мария Габриэль (Европейские народники, Болгария).

Накануне голосования, в среду, в ЕП состоялось соответствующее обсуждение этого вопроса, во время которого было констатировано, что Украина в выполнении требований для введения безвизового режима с Европейским Союзом «даже превзошла ожидания» в плане воплощения реформ. Об этом во время дебатов в Европарламенте заявил польский депутат от политической группы «Европейская народная партия» Михал Бони, который выступал от имени Габриэль.

Как известно, 28 февраля завершились межинституционные переговоры между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией относительно принятия решения по визовой либерализации для Украины. Это решение было подтверждено Комитетом постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) и Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод.

Согласно прогнозам, голосование должно быть позитивным для Украины.

После голосования в ЕП решение должно еще быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Затем текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европейского парламента и представителем председательствующей в ЕС страны. Сейчас это Мальта. Согласно прогнозам, это может произойти в середине мая.