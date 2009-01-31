Новая цена на газ испортит жизнь производителям минудобрений

Украинские минеральные удобрения при новых ценах на газ станут неконкурентоспособными.

Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии» заявил почетный председатель наблюдательного совета химического концерна «Стирол» Николай ЯНКОВСКИЙ.

В частности, отметил он, концерну для возобновления производства понадобится около 30-50 млн. грн., поскольку значительная часть мощностей предприятия в январе была заморожена в результате уменьшения поставок газа до 17 тыс. м3, тогда как технологически необходимый объем газа для поддержания производственного цикла составляет 36 тыс. м3.

Однако при той цене на газ, которую установил НАК «Нафтогаз Украины», продукция «Стирола» становится неконкурентноспособной, считает Н.ЯНКОВСКИЙ.

«НАК дает нам такие расчеты: стоимость газа на границе - 228,8 долл. за тыс. м3 плюс надбавки внутри страны 130 долл. Таким образом, цена газа для предприятия составит 356-360 долл. за тысячу кубометров. (…) При такой цене газа продукция украинского химпрома по азотной группе удобрений будет убыточна», - объяснил он «Комментариям».

По словам Н.ЯНКОВСКОГО, цена газа 360 долл. сможет окупиться при цене карбамида порядка 350-360 долл. за тонну. Ранее предприятие реализовывало карбамид на внешнем рынке по 240 долл. за тонну.

Тариф «Нафтогаза Украины» включает в себя НДС - 457 грн., затраты НАК на реализацию - 121 грн., транспортировку - 91 грн., плюс учитывается средний коэффициент: сравнивается межбанковский валютный курс за декабрь и курс Нацбанка за январь. Если коэффициент больше единицы, идет пересчет долларовой составляющей: 228,8 долл. умножается на этот коэффициент и считается стоимость газа.

По расчетам же «Стирола», объяснил Н.ЯНКОВСКИЙ, цена газа на предприятии должна составлять 330 долл. за тысячу кубов, но НАК, которому нужно рассчитываться по кредитам, перекладывает свои расходы на реальный сектор экономики.