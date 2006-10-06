Донецким возместили НДС на 350%

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг критике генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО за недостаточно эффективную борьбу с незаконным возвращением налога на добавленную стоимость.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь сегодня на встрече В.ЮЩЕНКО с А.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор проинформировал Президента о проведении коллегии, на которой были подведены итоги работы ведомства за первое полугодие 2006 года. А.МЕДВЕДЬКО привел статистические данные, согласно которым прокуратора, в частности, отменила 28 тысяч незаконных актов местной власти, привлекла к ответственности 65 тыс. должностных лиц, возбудила 190 дел в сфере бюджетного законодательства, возместив государству 112 млн. грн.

Главу государства особо интересовало, как Генпрокуратура борется с незаконным возвращением НДС. В.ЮЩЕНКО подверг критике А.МЕДВЕДЬКО за недостаточно эффективную работу в этом направлении, приведя данные о том, что в целом по Украине НДС возмещается крайне неравномерно. Так, если в некоторых областях уровень возмещения составляет 5-9% от предусмотренного бюджетом, то в Донецкой области этот показатель достигает 350%. Аналогичная ситуация в Луганской области и Крыму, отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства рекомендовал генпрокурору усилить борьбу с незаконными действиями в этой сфере.

Кроме того, А.МЕДВЕДЬКО доложил В.ЮЩЕНКО о задержании двух студентов, подозреваемых в убийстве работника «5-го канала». Задержанные уже дали показания. По словам А.МЕДВЕДЬКО, преступление, скорее всего, основывается на личной неприязни между пострадавшим и подозреваемыми. В конце октября дело должно быть передано в суд.