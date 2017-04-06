На юг Одесской области ввели дополнительные силы Нацгвардии

В Болград Одесской области ввели дополнительные подразделения Национальной гвардии Украины в связи с возможными провокациями, сообщает Думская.

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Охрану общественного порядка в регионе усилили с целью предотвращения попыток расшатать сложную общественно-политическую ситуацию в районе.

В составе сводного подразделения – военнослужащие-гвардейцы из Одесской, Черкасской и Житомирской областей. Они будут патрулировать болградские улицы совместно с полицией.

Как сообщалось, в Болграде 28 февраля неизвестные осквернили памятник болгарским ополченцам, погибшим в сражениях русско-турецкой войны 1877-1878 годов.