На юг Одесской области ввели дополнительные силы Нацгвардии
01:26, 06 апреля 2017Общество
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Охрану общественного порядка в регионе усилили с целью предотвращения попыток расшатать сложную общественно-политическую ситуацию.
dumskaya.net
В Болград Одесской области ввели дополнительные подразделения Национальной гвардии Украины в связи с возможными провокациями, сообщает Думская.
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Охрану общественного порядка в регионе усилили с целью предотвращения попыток расшатать сложную общественно-политическую ситуацию в районе.
В составе сводного подразделения – военнослужащие-гвардейцы из Одесской, Черкасской и Житомирской областей. Они будут патрулировать болградские улицы совместно с полицией.
Как сообщалось, в Болграде 28 февраля неизвестные осквернили памятник болгарским ополченцам, погибшим в сражениях русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
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