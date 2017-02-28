В МИД назвали акт вандализма в отношении памятника болгарским ополченцам сознательной провокацией

Как сообщила пресс-служба МИД, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы.

«Считаем такие действия сознательной провокацией, направленной на создание напряжения и расшатывания дружеских украинско-болгарских отношений», - говорится в заявлении.

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В МИД заверили, что правоохранительные органы Украины проведут расследование с целью привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области полиция начала расследование по факту осквернения единственного в Украине памятника болгарским ополченцам, которые погибли в битвах русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Сегодня ночью в городе Болграде неизвестные вандалы масляной краской разрисовали памятник болгарским ополченцам. В частности, измазали мраморный монумент желтой краской с двух сторон, а также синей краской сделали большую надпись: «Чемодан, вокзал, София».

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

3 марта в Болграде по случаю Дня освобождения Болгарии от османских завоевателей запланированы торжества, в том числе, церемония возле монумента. На праздник приглашены зарубежные гости.