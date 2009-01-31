Председатель Госказначейства отрицает слова Ющенко

Председатель Государственного казначейства Татьяна СЛЮЗ отрицает информацию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о выполнении госбюджета в январе 2009 года лишь наполовину.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции она заявила, что по оперативным данным на 31 января, государственный бюджет Украины (общий и спецфонд) выполнен на 101%.

Т.СЛЮЗ также сообщила, что поступления за январь в бюджет составили 12,2 млрд. грн.

Поступления в местные бюджеты в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года увеличились на 330 млн. грн.

Пенсии в январе 2009 года, по словам Т.СЛЮЗ, выплачены на 100% в размере 13,3 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 30 января в экстренном обращении В.ЮЩЕНКО возложил персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министра и заявил, что на сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов, назвав причиной этого нереальность бюджета.

Президент от имени всей страны выдвинул требование к правительству и парламенту немедленно подготовить «честный бюджет, где расходы будут соответствовать возможностям экономики».