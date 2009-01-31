От Нагана до пулемета Максим - милиция разоружила «коллекционера»

В Сумской области участковые инспекторы милиции обнаружили в доме 43-летнего жителя села Поповка Конотопского района арсенал оружия.

Как сообщила УНИАН помощник начальника Конотопского горотдела УМВД Татьяна КУШНЕРОВА, был изъят пистолет системы “Наган”, пистолет иностранного производства, пистолет ”ИЖ-40”, пистолет “Vaitro Comban”, разнокалиберные заряды, магазин к автомату Калашникова, два магазина к пистолету, три гранаты, самодельное взрывное устройство, затворы для немецких автоматов и пулемет ”Максим”.

Кроме этого, милиционеры изъяли две формы для изготовления пуль, самодельный металлоискатель. В доме, кроме оружия, стражи порядка нашли и различную специальную литературу об оружии и лекалах для его изготовления.

По словам Т.КУШНЕРОВОЙ, задержанный мужчина утверждает, что все оружие он находил на протяжении последнего десятилетия вблизи села, а помогал ему в поисках металлоискатель, который он также изготовил сам. Мужчина тщательно следил за состоянием своей коллекции, поддерживая ее в полной боевой готовности.

Теперь “коллекционер” находится в изоляторе временного содержания Конотопского отделения милиции. Все оружие направлено на экспертизу в областной криминалистический центр. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.