Суд Полтавы назвал Донецк городом в составе "ДНР" (документ)

Октябрьский районный суд Полтавы 16 июня 2016 года принял решение, в котором указал Донецк как город в составе "Донецкой народной республики", передает "Украинская правда".

Об этом свидетельствует копия постановления из Единого реестра судебных решений.

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В суд в составе председательствующего судьи Тимошенко Н.В. и секретаря Бойко А.В. обратилась истец, которая попросила установить факт смерти ее брата, который проживал в Донецке, с целью получения свидетельства о смерти.

Суд удовлетворил это заявление и в своем решении после названия города Донецк в скобках написал "Донецкая народная республика", как обычно указывают страну, к которой относится данный населенный пункт.