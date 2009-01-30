Частям стратегического назначения снова включили электричество

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО и министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ доложили Президенту Виктору ЮЩЕНКО, что по состоянию на 17.30 все воинские части ВСУ стратегического назначения обеспечены электроэнергией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА после завершения отчета А.МЕДВЕДЬКО и Ю.ЕХАНУРОВА главе государства.

Как сообщал УНИАН, 29 января Министерство обороны Украины сообщило о фактах отключения от энергоснабжения восьми стратегических для обеспечения обороны государства военных объектов.

По данным Минобороны, энергопоставляющие компании нескольких областей Украины, несмотря на небольшие суммы долга, отключают от электроснабжения воинские части и учреждения Вооруженных сил, обеспечение которых электроэнергией является крайне важным для выполнения задач по защите государства.

Так, днем 28 января представители ОАО ЭК “Черниговоблэнерго” начали отключения от электроснабжения воинских частей, которые несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства: радиолокационного подразделения войск противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ и отдельного полка специального назначения. Их долги за электроэнергию составляют 8 тыс. грн. и 38 тыс. грн. соответственно.

Сегодня, 30 января, Президент В.ЮЩЕНКО поручил Генпрокурору А.МЕДВЕДЬКО и министру обороны Ю.ЕХАНУРОВУ принять необходимые меры для возобновления поставок электроэнергии на военные объекты.