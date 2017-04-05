НАБУ расследует дело о покупке Одесским горсоветом админздания по завышенной цене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует производство, открытое по факту покупки Одесским городским советом административного здания по значительно завышенной цене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава НАБУ Артем Сытник заявил сегодня на брифинге в Одессе.

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Речь идет о здании в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод «Краян», которое в 2016 году горсовет решил купить за 185 млн грн.

Он отметил, что ранее приобретенное здание было в госсобственности, затем оно выбыло из государственной собственности по мизерной цене. Примерно через год здание выкупили за средства горбюджета. «Но цена покупки в 25 раз превышена. Это все сейчас проверяется. В рамках этого производства были проведены обыски, в том числе и в помещении мэрии. Изъяты документы, сейчас проводится экспертиза. И по ее результатам будет устанавливаться круг подозреваемых, и, соответственно приниматься решение», - сказал Сытник.

Он подчеркнул, что у данного производства есть судебная перспектива, оно «резонансно и интересно».

Как уточнили УНИАН в НАБУ, здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод «Краян» в начале 2016 года было продано за 11 млн грн.

В августе 2016 года ему был присвоен отдельный адрес, и оно было продано за 4 млн грн. В то же время в сентябре этого же года новый владелец предложил это здание мэрии Одессы за 185 млн грн. Операция купли-продажи состоялась в декабре 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, 19 октября 2016 года Одесский городской совет под проект «европейская мэрия», который предполагает размещение всех структур исполкома в одном месте, согласовал покупку за 185 млн грн здания возле кладбища.

В частности, депутаты дали согласие на приобретение в коммунальную собственность заброшенного здания завода «Краян» общей площадью около 14, 394 тыс. кв. метров, которое принадлежит частной компании.

Несколько депутатов выступили против покупки именно этого здания. Отмечалось, что депутатов не ознакомили с соответствующими документами, которые подтверждают целесообразность покупки по такой цене. Также некоторые депутаты выразили недоумение по поводу расположения здания – рядом исправительные учреждения (колонии) и Второе городское кладбище и пр.