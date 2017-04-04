Louis Vuitton и Lexus: журналисты показали роскошную жизнь детей украинских чиновников (фото, видео)

Дети высокопоставленных чиновников, судей или СБУшников, как и любые дети, любят делиться в соцсетях своей жизнью. И стиль этого жизни вполне достаточный для характеристики "золотая молодежь", говорится в расследовании "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Дети Константина Брыля, председателя Запорожской облдержадминистрации, – активные пользователи социальных сетей. Осенью прошлого года две его дочери – Кристина и Валерия - отдыхали на горнолыжном курорте. Благодаря салфетке на фото журналисты идентифицировали отель, в котором отдыхали дети запорожского губернатора. Это - пятизвездочная Annapourna, которая расположена в известном горнолыжном курорте Куршавель. Приблизительная цена такого путешествия составляет 6,5 тыс. евро.

В инстаграмме Кристины Брыль также есть фотография с Майами. Панорама на фоне – вид из окна пятизвездочного отеля Ritz-Carlton, который расположен у побережья Атлантического океана. Примерная цена за неделю проживания в этом отеле – от трех с половиной тысяч долларов. А летом прошлого года семья Брыль отдыхала во Франции. С отдыха на Лазурном берегу Кристина выкладывала фото из частной яхты и прогулки по Монте-Карло и Монако. Также в 2016-м семья Брыля побывала на Мальдивах. Это - 5-звездочный отель на мальдивских островах Sun Aqua Vilu Reef. Стоимость отдыха в таком отеле стоит примерно 11 тысяч долларов. Также Кристина и Валерия в прошлом году отдыхали в одном из самых дорогих отелей Турции – D-maris. Цена за неделю отдыха может достигнуть 11 тысяч долларов.

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Кроме фотографии с отдыха, дети Константина Брыля позируют на снимках в одежды люксовых брендов.

Ниже на фото: сумка Louis Vuitton - от 4 тысяч долларов, рюкзак и сумка Saint laurent - 3500 долларов, сумка Chanel boy - от 4 тысяч долларов, Сумка Dior Lady - от 3 тысяч долларов.

Виктор Голубев - 26-летний помощник судьи Высшего административного суда Галины Голубевой. Галина не только руководитель, но и мать Виктора. Должность в суде он получил в 23 года, сразу после института.

В 22 Голубев садится в Hyundai Santa Fe 2013 года выпуска ценой в 30 тысяч долларов. В декларации за 2014 год указана квартира в 200 квадратных метров, которую мать получила от суда. Сын и помощник судьи недавно вернулся из путешествия по Италии. Отдохнул на курорте Риччоне и Равенна. Сфотографировался в Римском колизее.

В марте этого года Голубев отдыхает в Доминикане, в пятизвездочном Hotel Barceló Bávaro Palace Deluxe. Отель расположен в одном из десяти лучших пляжей мира-Баваро. Отдых в отеле класса 5+ с собственным полем для гольфа и всемирно известным спа-центром стоит почти 4 тысячи долларов.

Сын судьи Деснянского районного суда Андрей Грегуль тоже любит делиться фотографиями в соцсетях. За несколько месяцев до совершеннолетия он выкладывает в instagram фото с Lexus LX470. В комментариях друзья Андрея поздравляют его с машиной. Впрочем его отец – судья Деснянского районного суда города Киева Олег Грегуль - говорит, что Lexus принадлежит "парню двоюродной сестры Андрея", а у того на момент фото даже не было водительского удостоверения.

Кроме машины, Андрей Грегуль выкладывал фотографии из путешествий. За последние два года семья судьи посетила Арабские Эмираты, Израиль и Турцию. Согласно декларации Олега Грегуля, семья живет только на его заработную плату.

Где отдыхает семья директора Департамента по предотвращению чрезвычайных ситуаций Александра Щербаченко, журналистам помог узнать его сын, Тимур Щербаченко. В автопарке Щербаченко Audi Q7 2008 года выпуска и Range Rover в безвозмездном пользовании. Это авто не появлялось в бумажных декларациях чиновника, но уже давно присутствует на фотографиях дочери Александра.

Недавно сын Александра Тимур начал вести свой видеоблог - выложил в сеть youtube видео с отдыха в экзотической Северной Америке, а именно Коста-Рике. Однако вскоре канал со всеми видео удалили. Отдыхала семья в отеле Flamingo Beach Resort на самом побережье Тихого океана. Там они встречали новый 2017 год. Такой отдых мог стоить семье Щербаченко почти 4,5 тысячи долларов.

По информации журналистов, с 2008 года семья Щербаченко отдохнула в Арабских Эмиратах, Тайланде, Германии и Египте.

"Соцсети детей госслужащих - еще одно доказательство хороших менеджерских способностей чиновников. Небольшие зарплаты они могут конвертировать в зажиточный стиль жизни и отдых в лучших курортах по всему миру", - подчеркивается в расследовании.