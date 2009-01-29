Черновецкий подписал решение о бесплатном проезде для школьников

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал решение Киевсовета о бесплатном проезде столичных школьников всеми видами коммунального пассажирского транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатской фракции БЮТ в Киевсовете.

Именно депутат этой фракции Виктор НАУМКО, который является председателем Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта, внес соответствующий проект решения на рассмотрение Киевсовета в конце прошлого года.

«Мы надеялись, что это решение Киевсовета станет подарком к Новому году столичным школьникам. Однако городской председатель уехал отдыхать и больше месяца не подписывал документ”, - отметил В.НАУМКО.

Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года 114 из 120 депутатов Киевского городского совета поддержали введение бесплатного проезда в г. Киеве для детей школьного возраста всеми видами коммунального пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси и маршруток).

В Киеве с 4 ноября в 2008 г. стоимость проезда в городском пассажирском транспорте повысились в 3-4 раза - до 1,5-2 грн.

Сначала внесенный В.НАУМКО проект решения Киевсовета предусматривал бесплатный проезд как для школьников, так и для студентов вузов столицы. Однако в бюджетной комиссии сказали, что большинство студентов уже самостоятельно зарабатывают деньги, потому могут оплатить стоимость студенческих проездных.