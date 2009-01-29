Убытки «Нафтогаза» в 2009 году могут составить 14 млрд.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК прогнозирует, что при условии действия утвержденных НКРЭ цен на газ, потери НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году могут составить более 14 млрд. грн. Причем 12 млрд. из этой суммы составят потери от реализации газа в системе теплокоммунэнерго, около 2,5 млрд. – промпредприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШАПАК сказал сегодня в комментарии журналистам.

«НАК «Нафтогаз Украины» сегодня вынужден составлять финансирование своего плана с определенными потерями. Таким образом, если не будет предпринято мер, а это может быть лишь изменение бюджета, которому НАКу эти средства будут компенсированы, НАК пойдет прямым путем к банкротству», - сказал А.ШЛАПАК. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день НАК «Нафтогаз Украины» фактически «топится» правительством.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) 29 января утвердила предельную цену на природный газ для промышленных потребителей, а также других субъектов хозяйствования на 2009 год на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров.

В то же время, НКРЭ прогнозирует, что конечная цена газа, реализуемого НАК «Нафтогаз Украины» промышленным предприятиям и бюджетным организациям, с учетом НДС и действующего тарифа на транспортировку составит 2570 грн. за тысячу кубометров, что на 27% или 713 грн. превысит цену на газ для промпотребителей в декабре 2008 года.