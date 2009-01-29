Завтра в Украине - дождь с мокрым снегом

30 января в Украине облачно. В южной части будет идти дождь с мокрым снегом, в Крыму - сильный дождь; на остальной территории местами небольшой снег и мокрый снег (ночью в карпатском регионе - повсюду).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, кроме западных и южных областей, ночью и утром туман; в восточных областях и Приазовье местами гололед, в южной части - кое-где налипание мокрого снега. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах - 2-7° мороза, в южной части - 0-5° тепла, в Крыму днем - до 10° тепла.

В Киевской области облачно. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток - от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве облачно. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток - 0-2° мороза.