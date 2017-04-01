В результате пожара в Киеве возле станции метро "Петровка" никто не пострадал - ГСЧС

Травмированных или погибших вследствие пожара на складах возле станции столичного метрополитена "Петровка" нет.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начавшийся около 18:00 в складском помещении на ул. Новоконстантиновской, 22/15, ликвидирован.

Благодаря слаженным действиям личного состава ГСЧС удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на пристроенные другие складские здания с бытовой техникой.

На месте происшествия работали 7 звеньев газодымозащитной службы, 60 человек личного состава Главного управления ГСЧС в г. Киеве и 15 единиц техники.

Причины возникновения возгорания устанавливаются.