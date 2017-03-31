Недопуск Самойловой на Евровидение: Климкин заявил, что уступки невозможны

Глава МИД Украины Павел Климкин исключил какие-либо уступки со стороны властей страны по допуску Юлии Самойловой для участия в "Евровидении", передает РБК.

"Ответ очень простой. Уступки невозможны, поскольку закон один для всех", - заявил Климкин на пресс-конференции после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Мы привержены принципу верховенства права, и только выполнение норм закона даст нам возможность продолжить работу. Я упомянул это в моем первом комментарии и думаю, что мы и продолжим так себя вести", - сказал глава украинского МИД.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года.

По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине санкциями.