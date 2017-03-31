В Украине с 1 по 8 апреля состоится пробное ВНО

С 1 по 8 апреля в Украине состоится пробное внешнее независимое оценивание (ВНО).

Об этом сообщает пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования. (УЦОКО).

В частности, уже завтра состоится пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Пробное ЗНО по другим предметам пройдет 8 апреля.

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В УЦОКО обращают внимание, что в этом году для участников пробного оценивания будет действовать специальный онлайн сервис, с помощью которого можно определить результат тестирования. Сервис будет доступен с 1 апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования и в личных кабинетах участников пробного ВНО, созданных на сайтах региональных центров.

Как известно, в 2017 году внешнее независимое оценивание начнется 23 мая и завершится 16 июня.