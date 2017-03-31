В Балаклее из-за взрывов на арсенале без жилья остались более 90 семей

В Балаклее Харьковской области в результате взрывов на военном арсенале не подлежат восстановлению дома, в которых проживали более 90 семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 31 марта, во время внеочередной сессии Харьковского облсовета сообщил первый заместитель председателя Харьковской ОГА Марк Беккер.

По его сведениям, за все время детонации боеприпасов были повреждены 373 объекта, из которых жилые здания – 339 объектов, объекты социальной сферы – 12 зданий, объекты промышленности и жилищно-коммунальной сферы – 22 здания.

«Нужно отметить, что два частных дома вообще не подлежат никакому ремонту, они были разрушены полностью, три – частично. К сожалению, на сегодняшний день на Балаклейщине 13 зданий, в которых проживает 91 семья, это 176 человек, также не подлежат ремонту и должны быть отселены в ближайшее время», - подчеркнул Беккер.

Во время брифинге после внеочередной сессии областного совета председатель облсовета Сергей Чернов отметил, что люди, которые полностью потеряли жилье, расселены во временные помещения.

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«Хотел бы сказать, что, наверное, мы обратимся к нашим народным депутатам от Харьковщины, чтобы один из очень важных вопросов – обеспечение жильем тех семей, которые полностью его сегодня потеряли, это около 93 семей и около 180 человек. Здесь требуется серьезное, кардинальное решение. Хотелось бы, чтобы наши народные депутаты включились в решение этой проблемы, вышли с такой инициативой перед руководством Верховной Рады, Кабинета министров», - сказал Чернов.

В свою очередь председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная отметила, что восстановительные работы в Балаклее продолжаются. В настоящее время к газоснабжению подключены более 14 тысяч абонентов (остаются неподключенными 700 абонентов), электроснабжение в Балаклее возобновлено у всех абонентов, кроме разрушенных или сильно поврежденных домов, из 21 котельной в Балаклее возобновили работу 20, одна котельная требует серьезного ремонта.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще около 5 жителей получили ранения.