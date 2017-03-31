"2,5 миллиарда вывели в Россию": Аваков озвучил подробности "табачного рейда"

У монополиста табачного рынка Украины, а также на предприятиях "иже с ними" проводится более 100 обысков в Киеве, Одессе, Днепре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов... это только несколько эпизодов "послужного списка" трудовой деятельности компании. 2,5 миллиарда гривень!!! вывели в воюющую с нами страну", - говорится в его сообщении.

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По словам Авакова, бизнес-корни мощнейшего дистрибютора находятся в России. А бенефициары этого табачно-убийственного бизнеса - соратники Кремля.

"В проведении масштабной операции задействованы несколько ведомств: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, Главная Военная прокуратура, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции", - рассказал министр внутренних дел.

Ранее УНИАН сообщал, что на одном из табачных монополистов Украины разоблачена схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривень за границу.