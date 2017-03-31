"2,5 миллиарда вывели в Россию": Аваков озвучил подробности "табачного рейда"
По словам Авакова, бизнес-корни мощнейшего дистрибютора находятся в России.
У монополиста табачного рынка Украины, а также на предприятиях "иже с ними" проводится более 100 обысков в Киеве, Одессе, Днепре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов... это только несколько эпизодов "послужного списка" трудовой деятельности компании. 2,5 миллиарда гривень!!! вывели в воюющую с нами страну", - говорится в его сообщении.
Читайте такжеТысяча правоохранителей проводят обыски у табачного монополиста по подозрению в финансировании боевиков
По словам Авакова, бизнес-корни мощнейшего дистрибютора находятся в России. А бенефициары этого табачно-убийственного бизнеса - соратники Кремля.
"В проведении масштабной операции задействованы несколько ведомств: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, Главная Военная прокуратура, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции", - рассказал министр внутренних дел.
Ранее УНИАН сообщал, что на одном из табачных монополистов Украины разоблачена схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривень за границу.