В Днепре открыли бесплатный магазин для семей погибших и раненых бойцов АТО

18:07, 30 марта 2017
Общество
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Принести вещи для семей Героев может каждый.

litsa.com.ua

В Днепре работает магазин для семей погибших и раненых бойцов. Все товары можно приобрести бесплатно.

Об этом написала на своей странице  социальной сети «Facebook» волонтер Мария Кузьминская.

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Волонтеры также помогут семьям, где мужчина воюет, а его жена беременная или нянчит грудного ребенка.

Принести вещи для семей Героев может каждый. Сейчас волонтеры просят верхнюю одежду и обувь. «Все остальное (в хорошем состоянии) не раньше конца апреля», – написала Мария Кузьминская.

Чтобы посетить магазин, нужно предварительно записаться. 

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Теги: #АТО#Днепр#волонтер#магазин