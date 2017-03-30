В Днепре открыли бесплатный магазин для семей погибших и раненых бойцов АТО

В Днепре работает магазин для семей погибших и раненых бойцов. Все товары можно приобрести бесплатно.

Об этом написала на своей странице социальной сети «Facebook» волонтер Мария Кузьминская.

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Волонтеры также помогут семьям, где мужчина воюет, а его жена беременная или нянчит грудного ребенка.

Принести вещи для семей Героев может каждый. Сейчас волонтеры просят верхнюю одежду и обувь. «Все остальное (в хорошем состоянии) не раньше конца апреля», – написала Мария Кузьминская.

Чтобы посетить магазин, нужно предварительно записаться.