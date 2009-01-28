Банки - надежное место для «заначки»? - согласны 1/10 украинцев (опрос)

Украинцы считают гривню вдвое надежнее, чем доллар. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного опроса «Стабильность гривни и банковской системы», проведенного Институтом Горшенина с 20 по 24 января 2009 г.

В результатах исследования, переданных УНИАН, эксперты института отмечают, что, невзирая на общий пессимизм украинцев, национальная валюта занимает второе место в рейтинге валют, в которых, по мнению украинцев, выгоднее всего делать сбережения, - 27,3%, уступая лишь евро - 30,7%, и вдвое обогнав доллар - 14,1%.

Согласно данным опроса, вклады в банках сегодня имеет каждый четвертый украинец - 24,3%. В то же время, банки надежным местом для хранения сбережений называет лишь каждый десятый - 9,6%. Из тех, кто имеет вклады в банках, более четверти - 25,8% - уже обращались в банк с намерением забрать свой вклад, и получили отказ, приблизительно такое же количество вкладчиков - 24,7% - таки забрали свои деньги из банка, а почти половина - 45,8% - еще не обращались в банк с этим вопросом.

Эксперты отмечают, что в случае отказа банка возвращать сбережения, граждане выразили готовность сначала обращаться к руководству банка (43,5% респондентов указали этот вариант ответа), потом планируют обратиться в суд (39,2%), традиционно низок процент тех, кто надеется на помощь власти (4,8%), а каждый десятый украинец (9,7%) находится в растерянном состоянии, и не совсем понимает, куда ему в таком случае обращаться.

Достаточно невысок процент тех, на ком негативно отразился кризис в отечественной банковской сфере. Лишь у 12,3% респондентов обесценились сбережения; 10,5% не смогли своевременно выплатить кредит, а 9% опрошенных не смогли его взять. 43,2% опрошенных созналась, что с ними не случилось ничего из вышеперечисленного. В институте допускают, что наиболее вероятной причиной этого является плохое материальное состояние большинства населения Украины.

Всеукраинский телефонный опрос «Стабильность гривни и банковской системы» проводился в 25 областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, в соответствии со случайной выборкой, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1000 респондентов, которые представляют взрослое население в возрасте старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол и область, в которой проживает респондент. Погрешность репрезентативности относительно объекта исследования не превышает +/- 3,4%.