В Одессе может появиться второй в Украине отель Hyatt - Труханов

Известная швейцарская компания Hyatt International готова инвестировать в развитие туристического бизнеса Одессы.

Об этом, в ходе переговоров с мэром города Геннадием Трухановым заявил Вице-президент по представлению и развитию международной сети отелей Hyatt International Такуя Аояма, который пребывает в Одессе с рабочим визитом.

Как отметил Такуя Аояма, на фоне довольно низких инвестиционных рейтингов Украины, Одесса довольно привлекательна и имеет огромный потенциал.

«Город полностью соответствует требованиям инвестора в сфере безопасности, туристической привлекательности и экономической стабильности», - сказал господин Аояма.

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При этом он отметил, что во время переговоров с мэром города обговаривался вопрос возможности строительства в городе отеля высшего класса бренда «Hyatt».

«То, что здесь (в Одессе, - ред.) до сих пор нет отелей международной сети - это ненормально. Местная власть пообещала, что будет помогать нашей и другим компаниям освоиться», - заявил Такуя Аояма.

При этом Геннадий Труханов заявил, что городская власть создает все необходимые условия для развития как международного, так и украинского бизнеса в Одессе. Подтверждение того, что в Одессу приходят инвестиции - готовность крупного инвестора, которым является Hyatt International начать свой бизнес в городе.

«Сегодня наш город находится в центре внимания инвесторов, в том числе и крупнейших корпораций. Поэтому появление в Одессе компаний международного уровня значительно поднимет статус города, а международные туристы, когда едут в путешествие, будут понимать, в какой гостинице они будут жить, на какой сервис и уровень безопасности рассчитывать», - сказал Геннадий Труханов.