Труханов сообщил о принятии плана зонирования Одессы и возврате аэропорта в коммунальную собственность

В Одессе состоялась внеочередная сессия, в повестку дня которой вошли стратегические для развития города вопросы. Так, после длительных консультаций, встреч с общественностью был принят доработанный План зонирования территории Одессы. Депутаты поддержали принятие документа, который поставит окончательную точку в хаотичной застройке одесских земель.

«Этот вопрос не первый год будоражил одесситов. Сегодня мы приняли, без преувеличения, один из наиболее ожидаемых документов. Благодарю общественников и всех, кто работал над этим проектом, за проделанную работу и активную позицию», прокомментировал принятие решения мэр Одессы Геннадий Труханов.

Судьбоносным является решение по одесскому аэропорту: депутаты поддержали выход Одесского горсовета из ООО «Международный аэропорт Одесса» и возврат в коммунальную собственность вклада города в уставный капитал этой компании.

«Одесскому аэропорту необходимы новый терминал и взлетно-посадочная полоса. Инвестор сегодня не выполнил своих обязательств. В связи с этим, мы возвращаем имущество в коммунальную собственность для продолжения строительства», сообщил Геннадий Труханов.

Таким образом, с сегодняшнего дня город восстанавливает свой контроль над действующим пассажирским терминалом и службами аэропорта. Также, согласно решению, одесская громада получает 25% нового терминала, строительство которого должно быть завершено уже в этом году.