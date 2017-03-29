В Доброполье заявили, что их мэр защищал флаг Украины

Депутаты Большого Доброполья возмущены сообщениями СМИ относительно заявлений председателя Доброполья Андрея Аксенова о флаге Украины и выступлением нардепа Дмитрия Лубинца с трибуны Рады относительно отсутствия государственной символики в городе. Об этом сообщили в исполнительном комитете Добропольского горсовета.

По словам депутатов, мэр акцентировал внимание на необходимости бережного отношения к знамени, приведя пример безответственного отношения к национальной символике в одном из населенных пунктов Добропольского района.

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Депутаты считают, что за этими публикациями и выступлением стоит депутат городского совета Стрепоченко Николай Борисович, деятельность которого, по их словам, "систематически направлена на дестабилизацию ситуации в городе".

Депутаты городских и поселковых советов Большого Доброполья отметили, что непроверенная и искаженная информация в СМИ и выступление народного депутата Совета могут формировать ложное представление о Доброполье.

Кроме того, они предложили Лубинцу подробнее разобраться в этом вопросе и публично дать реальную оценку ситуации.

Ранее местный сайт 6264.com.ua сообщал, что в г. Доброполье Донецкой области мэр города Андрей Аксенов заявил, что ему не нужно, чтобы в городе "маячили эти рваные тряпки", якобы имея в виду государственный флаг Украины.