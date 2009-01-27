Преступная группировка продавала наркотики и самогон

На Житомирщине работники милиции задержали преступную группировку в составе трех лиц, которые распространяли наркотики, а одна из злоумышленников, кроме того, продавала самогон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области, все члены ОПГ – жители Житомирской области.

По словам заместителя начальника отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков (ОБНОН) УМВД Украины в области Сергея ОПАНАЩУКА, один из задержанных – 33-летний житель Бердичевского района – реализовывал наркотики только «доверенным» и уже хорошо знакомым лицам. Однако работникам МВС удалось провести у подозреваемого оперативные закупки 2 кг маковой соломки. Кроме того, в доме злоумышленника изъято 1,5 кг марихуаны и еще 8 кг маковой соломки. После этого милиция вышла на след еще одного фигуранта преступной группировки, который поставлял наркотики задержанному. Им оказался 32-летний житель Бердичевского района. В салоне его автомобиля при задержании было изъято 20 кг измельченной маковой соломки.

При этом С.ОПАНАЩУК отметил, что основным поставщиком наркотиков была 40-летняя жительница Барановского района, дома у которой милиционеры изъяли 15 кг маковой соломки и 8 кг марихуаны. Женщина скупала наркотическое зелье у жителей ближайших сел, а впоследствии партиями сбывала его посреднику, который доставлял “товар” реализатору.

"Кроме наркотиков, в хозяйстве женщины работники милиции выявили еще и домашний водочный цех. Таким образом, было изъято 100 литров готового самогона, 210 литров самогонной закваски, а также аппарат, с помощью которого хозяйка изготовляла домашнюю водку. При таких обстоятельствах относительно нее был составлен протокол об админправонарушении по ст. 176 (Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его изготовления) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметил С.ОПАНАЩУК.

В отношении всех троих фигурантов преступной группировки работниками МВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.307 (Незаконное приобретение, хранение наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

По решению суда до окончательного приговора подозреваемые находятся под стражей.