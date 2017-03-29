Антикоррупционная прокуратура внезапно сузила круг подозреваемых в незаконных закупках для "Укрзализныци" - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось за разъяснениями к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому в связи с закрытием уголовного производства в отношении одного из фигурантов дела о закупке метизов (металлических изделий - ред.) для ПАО «Укрзализныця».

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Как сообщили в пресс-центре НАБУ, детективы завершили досудебное расследование в отношении шести лиц, подозреваемых в нанесении ущерба ГП «Укрзализнычпостач» (с декабря 2015 года – филиал «Укрзализныци») на сумму 20 млн грн и покушении на завладение его денежными средствами в размере почти 44 млн грн.

В то же время САП 24 марта, непосредственно накануне согласования и направления обвинительного акта в суд, в одностороннем порядке закрыла производство в отношении начальника департамента материально-технического обеспечения «Укрзализныци». В НАБУ отметили, что согласно версии следствия, именно этот человек согласовывал закупку продукции по завышенным ценам.

«Свое решение прокуроры САП с детективами Национального антикоррупционного бюро не обсуждали, постановление о закрытии производства не передавали. Об этом факте НАБУ стало известно из записи в Едином реестре досудебных расследований», - говорится в сообщении.

В этой связи в Бюро напомнили, что подозрения всем шести лицам были «согласованы прокурорами без замечаний, не возникало у них вопросов и на стадии завершения досудебного расследования».

«Однако уже после завершения ознакомления всех шестерых подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, прокуроры САП без каких-либо объяснений и видимых причин закрыли дело в отношении должностного лица ПАО «Укрзализныця», - проинформировали в ведомстве.

«Национальное бюро обеспокоено этой ситуацией и обратилось за разъяснениями к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Надеемся, что Назар Холодницкий взвесит все обстоятельства и не позволит в связи с необоснованными решениями своих подчиненных подозреваемому избежать ответственности», - говорится в сообщении.

Как напомнили в НАБУ, по версии следствия, трое должностных лиц «Укрзализнычпостач» и один чиновник «Укрзализныци» по предварительному сговору с представителями частных компаний в апреле-ноябре 2015 года осуществили закупки метизной продукции для нужд «Укрзализнычпостач» по завышенным ценам, чем нанесли ущерб государственному предприятию в особо крупном размере.

Кроме того, в 2016 году эта же группа лиц пыталась повторить преступление, но планам злоумышленников удалось помешать благодаря решению Антимонопольного комитета, который обязал филиал «Центр обеспечения производства» «Укрзализныци» (бывшее ГП «Укрзализнычпостач») отменить одну из закупок, в результате которой государственное предприятие могло потерять еще почти 44 млн грн.

Досудебное расследование по указанному уголовному производству детективы НАБУ начали в январе 2016 года. Служебным лицам «Укрзализнычпостач» и «Укрзализныця» инкриминируют преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах»). Всего в рамках расследования данного производства о подозрении уведомлены шесть человек, еще один находится в розыске.