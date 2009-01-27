Погода на завтра: дождь на любой вкус

В Украине 28 января облачная погода. Временами небольшой дождь, туман; в западных областях умеренный дождь с мокрым снегом, в Карпатах днем - местами сильные осадки. Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

На дорогах Левобережья и западных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 0-5° тепла; в южной части ночью - 1-6° тепла, днем - 4-9°, в Крыму - 8-13°.

В Киевской области облачная погода. Временами небольшой дождь, туман. Ночью на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток - 0-3° тепла.

В Киеве завтра облачная погода. Временами небольшой дождь, туман. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток - 1-3° тепла.