В Киевской области убита чиновник госадминистрации

В Киевской области убита замначальника отдела документального обеспечения КГГА

Киев, 5 октября. УНИАН. В лесу недалеко от села Маковище Макаровского района Киевской области 1 октября найдено обгоревшее тело заместителя начальника отдела документального обеспечения Киевской городской государственной администрации Елены Терентьевой.

Об этом сообщает сегодня газета «Сегодня».

По информации издания, 29 сентября Е.Терентьева выехала к своей матери, но в родное село она так и не приехала. Грибники нашли ее тело 1 октября в канаве в лесу.

По словам начальника Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области Николая ЖУКОВИЧА, женщина погибла от удара в шею острым предметом. Возможно, предположил он, это был штык-нож, штырь или другой подобный предмет. Убийца пытался сжечь тело. Но это ему по каким-то причинам не удалось.

Причины нападения на Е.Терентьеву устанавливаются, но правоохранительные органы не исключают, что это было ограбление. В настоящее время милиция проверяет всех ранее судимых жителей Макаровского района на возможную их причастность к преступлению.