Во Львове снимут уличные вывески со словом "алкоголь"

Городской председатель Львова Андрей Садовый приказал демонтировать вывески, на которых упоминается алкоголь.

"Употреблять слово "алкоголь" в рекламе магазинов запрещено. Но у нас по Львову есть очень много вывесок и ситилайтов со словами "Оптовая продажа алкоголя". Эта реклама вредна для граждан. Если какая-то фирма это нарушает, на это надо реагировать", – передает ZIK слова Садового.

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По словам директора КП "Административно-техническое управление" Тараса Витько, во Львове насчитали 113 вывесок, на которых присутствует слово "алкоголь", а их владельцы отказываются менять текст вывесок.

Следовательно, вывески будут демонтировать принудительно. "С этой недели начнем", – сказал Витик.

Стоит заметить, что официальном сайте львовской сети алкогольных магазинов "Оптовые цены. Алкоголь" указано, что только во Львове работают 153 магазины этой сети. Еще 14 магазинов работают в разных городах Львовской области, а также в Ивано-Франковске.