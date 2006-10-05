Для продвижения услуг Приватбанк максимально задействует банкоматную сеть
Намерения банка озвучил Дубилет
«ПриватБанк» намерен максимально использовать свою банкоматную сеть для продвижения банковских услуг. Об этом заявил председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ во время вчерашней онлайн пресс-конференции.
«Банкоматы в данный момент являются самыми лучшим продавцами услуг в мире, мы максимально будем использовать нашу банкоматную сеть для продвижения банковских услуг», - сказал А.ДУБИЛЕТ.
Как сообщал УНИАН, немецкая компания Winсor Nixdorf поставит КБ «ПриватБанк» 1000 банкоматов. По словам предправления банка, 100 из них будут направлены на переоснащение уже установленных, а 900 - будут установлены по территории Украины.
А.ДУБИЛЕТ отметил, что все установленные «ПриватБанком» банкоматы позволяют работать с чиповыми картами.
В продуктовом ряду предоставления банковских услуг с помощью современных технологий, кроме банкоматной сети, «ПриватБанк», среди прочего, имеет систему электронного банкинга «Приват24». Также недавно банк внедрил для своих клиентов услугу осуществления коммунальных платежей с помощью телефонной связи.
Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.
По данным банка, на 1 сентября 2006 года кредитный портфель банка составлял 21,8 млрд. грн., что на 5,7 млрд. грн (35,4%) больше показателя на начало года. Чистые активы банка за 8 месяцев т.г. выросли на 5,9 млрд. грн. и составляют 27,9 млрд. грн.
Уставный капитал банка на 1 сентября 2006 года составил 1,582 млрд. грн., собственный капитал - 2,751 млрд. грн. (рост с начала года на 12%).
Финрезультат «ПриватБанка» по итогам января-августа т.г. составил 244,5 млн. грн.
На 1 сентября 2006 года КБ «ПриватБанк» выпустил 10,9 млн. пластиковых карт (34% общего количества карт, эмитированных украинскими банками). В сети обслуживания пластиковых карт банка работает 3 211 банкоматов (26% общего количества украинских банкоматов), 18 803 POS-терминалов (56% эквайринговой сети). Национальная сеть банковского обслуживания «ПриватБанка» включает 2 214 филиалов и отделений по всей территории Украины.
Совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имеют равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Доля прямого участия каждого составляет 38,76%, опосредованного - 16,29%. При этом больше никто из собственников не имеет доли 10 или более процентов уставного капитала.