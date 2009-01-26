Аварийная служба «Киевгаза» изменила номер вызова

С 3 февраля аварийную службу «Киевгаза» киевляне смогут вызвать, позвонив по телефону на номер «104» вместо привычного «04». Он будет единым для всех городских и мобильных номеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Киевгаз», эти изменения произойдут в связи с переходом на новую систему телефонной нумерации.

Переход на новую систему телефонной нумерации начался в Украине с 15 ноября 2008 года и будет продолжаться до 2012 года.

Также в 2009 году заработает номер 112 – единый для вызова всех служб экстренной помощи.