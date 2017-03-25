На Донетчине задержали боевика, который разочаровался в "службе" у террористов и скрывался от правоохранителей у бабушки (видео)

На Донетчине сотрудники Селидовского отделения полиции обнаружили 24-летнего мужчину, который с мая 2014 по февраль 2015 года "служил" в рядах террористов "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается, что боевик покинул ряды террористов, потому что разочаровался. А для того, чтобы избежать ответственности, он скрывался у своей бабушки. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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"Парень рассказал, что жил в Донецке с матерью, нигде не работал, поэтому остро нуждался в деньгах. В мае 2014 года он проходил по площади и увидел палатку с листовками, в которых было написано, что в подразделение "Оплот" производится набор мужчин разного возраста. Также была обещана зарплата – 15 тысяч российских рублей. Парню такое предложение показалось заманчивым и уже на следующий день тот отнес свои документы в комиссариат "ДНР", - говорится в сообщении.

Также парень признался, что за все время пребывания на службе в "ДНР", денег ему ни разу не заплатили.