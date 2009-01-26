Теперь Винский хочет повышать цены на ж/д билеты каждый месяц

Министерство транспорта и связи Украины инициировало ежемесячное повышение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Начиная с марта, повышение составит 1,5%, потом ежемесячно по 3%, и в конце года (в декабре – УНИАН) – опять 1,5%», - отметил министр.

По его словам, он уже подал соответствующие документы во все причастные министерства и ведомства, они находятся на согласовании.

В то же время И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что повышение не будет касаться проезда в общих вагонах. «Общие вагоны мы не трогаем», - сказал он.

Ранее Минтранс предлагал повысить тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в 2009 году поэтапно на 25%: на 10% - в январе, затем ежеквартально по 5%.

На совещании в Министерстве транспорта и связи Украины по вопросам тарифной политики «Укрзализныци» в январе с. г. было принято решение, в соответствии с которым, начальники железных дорог должны обеспечить ежемесячную индексацию тарифов на пригородные перевозки на уровне 3% роста.

Справка УНИАН. С 1 января 2008 года тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении повысились на 8,7%. С 1 июня 2008 г. тарифы на ж/д перевозки были повышены на 5%. Это касается как плацкартных, так и купейных вагонов, а также вагонов «люкс». 22 июля 2008 г. приказом Министерства транспорта и связи №913 была повышена стоимость билетов на проезд в поездах на 5% со 2 августа и на 5% - с 1 октября 2008 г.

В 2007 году тарифы повысились на 15% - по 5% с 1 марта, 1 мая и 1 июля.

По информации Минтранссвязи, в 2008 году доходы железных дорог от пассажирских перевозок составили почти 4 млрд. грн., а расходы - более 8,2 млрд. грн.

В министерстве отмечают, что ежегодно убытки от пассажирских перевозок – во внутреннем, международном и пригородном сообщении - имеют тенденцию к росту: в 2004 году они составляли 1,8 млрд. грн., в 2005 г. - почти 2,2 млрд. грн., в 2006 г. - 2,8 млрд. грн., в 2007 - 4 млрд. грн.