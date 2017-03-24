В Минске отпустили украинскую журналистку, консулы выясняют причины задержания

В Минске отпустили украинскую журналистку Кристину Бердинских и еще трех журналистов. Об этом украинка написала на своей странице в Facebook.

«Пока же скажу только, что 10 человек остаются в московском управлении милиции ни за что. И никто ничего не объясняет», - написала она.

В то же время консулы Украины в Беларуси, несмотря на освобождение украинской журналистки издания «Новое время» Кристина Бердинских, пытаются выяснить причины ее задержания в Минске.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник консульского управления обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он подтвердил, что Бердинских в Минске освободили, а консулы Украины в отделении полиции находятся для выяснения обстоятельств задержания.

«Консулы Украины в отделении полиции выясняют, что послужило причиной задержания, причиной и обстоятельствами задержания», - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, ранее журналистка в Facebook написала, что ее задержали в Минске.

«Мы в бусе. Нас 13 человек. Нам говорят, что мы не задержаны. Привезли выяснять обстоятельства в Московское РОВД», - отметила она.