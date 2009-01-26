Доллары, купленные осенью прошлого года лучше продать этой весной. Газета «Контракты» опубликовала прогноз, что будет с курсом доллара и национальной валютой в этом году.

Все аналитики единодушные в мнении, что колебания стоимости гривны к американской валюте будут значительными, пишет журнал. Очередной девальвации гривны эксперты ожидают во втором квартале этого года. И подчеркивают, если Нацбанк не пойдет на поводу у правительства, к середине 2009-го гривна может укрепиться. Стоимость евро в Украине будет коррелировать с курсом доллара: будет расти доллар, будет укрепляться евро.

ICTV