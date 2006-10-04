Нацбанк подсчитал все самое важное

В Украине денежная масса в сентябре увеличилась на 3,8% - до 234,9 млрд. грн., монетарная - выросла на 3,5% - до 84,8 млрд. грн.

Киев. 4 октября. УНИАН. В Украине в сентябре денежная масса увеличилась на 3,8% (с начала года - на 21%) - до 234,9 млрд. грн., при этом монетарная база выросла на 3,5% (с начала года - на 2,4%) - до 84,8 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины.

Согласно сообщению НБУ, основными факторами роста монетарной базы в сентябре были интервенции Нацбанка для покупки иностранной валюты на межбанковском рынке (552.5 млн. долл.) на фоне уменьшения средств правительства в национальной валюте на счетах в НБУ на 6,4%.

Для поддержания ликвидности банковской системы НБУ в сентябре провел рефинансирование банков на общую сумму 394.8 млн. грн., из них кредиты овернайт составляют 267.5 млн. грн. С начала года общий объем операций рефинансирования банков составлял 7 млрд. 419 млн. грн., из них 5281.2 млн. грн. – кредиты овернайт.

Середневзвешенная ставка по всем инструментам рефинансирования в сентябре составляла 9.8%, в январе-сентябре – 11.77%.

Операции по мобилизации средств в сентябре составляли 240 млн. грн., с начала года – 4 млрд. 835 млн. грн.

Объем наличности вне банков в сентябре увеличился на 1.8% (с начала года – на 13.9%) - до 68.6 млрд. грн., а ее удельный вес в структуре денежной массы уменьшился с 29.7% до 29.2%.

В сентябре продолжалась тенденция к увеличению ресурсной базы банков – общий объем депозитов увеличился на 4.3% (с начала года – на 24%) - до 164.8 млрд. грн., при этом позитивным является то, что впервые с начала года в сентябре депозиты в национальной валюте росли быстрее (на 6.6%), чем депозиты в иностранной валюте (на 1%). Хотя в целом с начала года соотношение их темпов осталось в обратной пропорции, соответственно, 13.8% и 43.5%. Темпы прироста вкладов населения (2.8%), в отличие от предыдущего месяца, отставали в сентябре от темпов прироста депозитов юридических лиц (6.3%).

Кредитные вложения в сентябре увеличились на 6.9% (с начала года – на 46.3%) - до 209.8 млрд. грн. Кумулятивный (с начала года) прирост кредитных вложений является наибольшим для аналогичного периода, начиная с 1996 г. Кредиты физическим лицам продолжали в сентябре расти большими темпами (на 7.4%), чем кредиты юридическим лицам (на 6.7%).

Середневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте в сентябре не изменилась – 14.6%, в то время как в иностранной – увеличилась с 11.2% до 11.3%. Интегральная ставка по кредитам также увеличилась с 13.2% до 13.3%.

Середневзвешенная ставка за депозитами в национальной валюте увеличилась с 7.3% до 7.4%, в иностранной – осталась без изменений – 5.3%. Интегральная ставка за депозитами увеличилась с 6.4% до 6.5%.