ГПУ проверяет информацию о насильственной смерти Чорновила

Генеральная прокуратура Украины проводит проверку информации о насильственной смерти лидера Народного Руха Вячеслава Чорновила и его водителя Евгения Павлова после столкновения с грузовиком 25 марта 1999 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что 23 января 2009 года народные депутаты Украины Ярослав КЕНДЗЁР и Иван СТОЙКО сообщили средствам массовой информации, что им стало известно о насильственной смерти В.Чорновила и Е.Павлова.

“Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уполномочена заявить, что эта информация уже определенное время является предметом расследования по уголовному делу”, - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура обращается к журналистам, политикам и государственным деятелям с просьбой воздержаться от распространения и комментариев данной информации, поскольку это может навредить установлению истины по делу.

О результатах проверки этой информации ведомство обязательно проинформирует СМИ и общественность.

Как сообщал УНИАН, 23 января народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Я.КЕНДЗЬОР и И.СТОЙКО заявили, что имеют данные от свидетелей о том, что В.Чорновил и его водитель Е.Павлов после столкновения с грузовиком были живы, но их «добил» кастетом неизвестный человек. Я.КЕНДЗЬОР отметил, что судмедэксперты зафиксировали тот факт, что на черепе и В.Чорновила, и Е.Павлова имеются «линейные четыре удара, которые могли быть нанесены извне, в частности кастетом». Как отметил Я.КЕНДЗЬОР, установлено, что 25 марта 1999 года в Кировоградской области за В.Чорновилом осуществлялись негласные меры наблюдения, которыми руководило одно из высокопоставленных должностных лиц Департамента ГАИ МВД Украины.