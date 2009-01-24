Во Львовской области остаются подтопленными свыше 90 домов

В Туркивском районе Львовской области из-за повышения воды в реках остаются подтопленными подвальные помещения 93 частных жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в ночь на 23 января во Львовской области в результате затора льда поднялся уровень рек Стрый и Яблунька. В результате в городе Турка и двух населенных пунктах Туркивского района произошло подтапливание частных жилых домов (79 жилых и 14 подвальных помещений) и 200 метров автодороги Львов-Ужгород.

Силами аварийно-спасательного отделения МЧС и мобильно-оперативной группой ГУМЧС из подтопленных домов были спасены 8 людей. Временно отселены 84 человека. Погибших нет.

Утром 23 января затор льда самоликвидировался, вода сошла с приусадебных участков и автодороги.

На местах работают аварийно-спасательные подразделения и пиротехнические группы МЧС, коммунальные службы и подразделения МВД.