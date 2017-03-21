Что делать с Парасюком? – опрос УНИАН

Имя народного депутата Владимира Парасюка, который принимает активное участие в ситуации с блокадой торговли с оккупированной частью Донбасса, в последнее время не сходит со страниц СМИ и постоянно обсуждается в соцсетях.

Поэтому УНИАН решил спросить у своих читателей, как следует отреагировать на действия Парасюка.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 мая произошел конфликт между силовиками и блокадчиками возле Славянска. По версии правоохранителей, группа лиц во главе с нардепом Владимиром Парасюком отказывались проходить стандартную проверку и тем самым спровоцировали конфликт, в результате которого пострадали семеро полицейских.

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В то же время у Парасюка утверждали, что на самом деле это правоохранители избивали активистов, применяли слезоточивый газ и даже стреляли по ним. Сам Парасюк при этом якобы пострадал.

При этом действия Парасюка резко осудил президент Петр Порошенко, а генпрокурор Юрий Луценко не исключил выдвижения подозрения нардепу. Тем временем полицейские уже подписывают письмо о лишении Парасюка неприкосновенности.